Генпрокуратура открыла уголовное производство, в котором фигурирует руководство Минздрава

"Вместе с тем Генеральная прокуратура Украины вчера допросила Александра Линчевского, а в ближайшие дни допросит меня и государственного секретаря МЗУ Артема Янчука. Основание для допроса - заявление бывшего ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана. Минздрав Украины разорвал с ним контракт из-за злоупотребления на посту и не раз подавал заявления в полицию по рассмотрению систематического ограбления Запорожаном университета. В частности 220 млн грн по закупкам университета он потратил на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а предоставления платных медицинских услуг", - заявила Супрун.

Кроме того, она сообщила, что в Министерстве происходят проверки.

"Сейчас в Минздраве Украины одновременно проводятся 3 аудита Счетной палаты и одна ревизия Государственной аудиторской службы. Одно такое мероприятие длится от 1 до 4 месяцев. Уже получили запрос от Счетной по подготовке огромного объема документов по следующей аудита", - рассказала Супрун.

По ее словам, одна из первирок касается международных закупок лекарств за средства госбюджета в 2017-2018 годы.

"По некоторым направлениям мы уже закупаем на 85% больше лекарств. В 2017 году, например, препарата для химиотерапии Доцетаксел закупили в 5 раз больше, чем в 2014", - заявила Супрун.

Сама она, конечно, считает такие проверки предвзятыми и называет их борьбой с реформами.

Напомним, в конце августа полиция открыла уголовное производство по факту завоза медпрепарата "Kineret" (Анакинра) диппочтой. Так, в своем блоге на УНН глава общественной организации "Национальный интерес Украины" Василий Апасов рассказал о том, как дипломатической почтой в Украину ввозятся незарегистрированные медицинские препараты на миллионы гривен. По его данным, речь идет о таких препаратах, как Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторные и диагностические реагенты.

По словам Апасова, учитывая тот факт, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма из-за отказа МЗ Супрун ее закупать, можно предположить, что сыворотка Heptavalent Botulism Antitoxin назначается именно для Министерства здравоохранения. Не исключено, предполагает общественный деятель, сыворотку могут и продавать тем, кто в ней нуждается.

Позже своим заявлением представители Минздрава подтвердили факт завоза препаратов дипломатическим грузом.