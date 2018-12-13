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Супрун рекомендует не есть мел во время беременности

Киев • УНН

 • 14985 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины и Центр общественного здоровья МОЗ Украины написали рекомендации по рациону питания для взрослого населения и для беременных женщин. Об этом на своей Facebook странице написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

Супрун рекомендует не есть мел во время беременности

"О стремление к сладкому, это один из гормональных эффектов прогестерона, уровень которого во время беременности возрастает. Тем не менее, избытка соленой пищи следует избегать, а сладостей лучше не есть чтобы не набирать вес. Несъедобных продуктов, как мел, например, которых иногда хочется беременным, есть не надо", - написала Супрун.

Супрун подчеркнула, что пища должна быть разнообразной и сбалансированной и выложила на своей странице советы по питанию для беременных. Вот несколько из них:

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1. В начале беременности рацион может не отличаться. В это время организм женщину нуждается в странных вкусах, вдруг хочется сладкого, соленого, кислого. У беременных женщин происходят гормональные изменения и порог чувствительности к вкусам. В этом есть определенный смысл, ведь потребности в ионах растут, а горькая пища потенциально опасна.

2. Если есть токсикоз легкой степени, с ним можно справиться с помощью сбалансированной диеты и дробленого питания: каждые 2-3 часа, небольшими порциями, слегка подогретой едой, желательно в протертом виде.

3. На более поздних этапах беременности - 2 и 3 триместрах, стоит отнестись к питанию строже. Чем больше становится плод, тем выше нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Поэтому могут возникать неприятные явления, как изжога и запоры.

4. Важно максимально ограничить сладости, продукты, содержащие тартразин (окрашенные газированные и сладкие напитки, копчености, окрашенные кремы, жевательные резинки и жевательные конфеты, карамель), консервы, крепкий черный чай и крепкий кофе.

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5. Фрукты и овощи обязательны при всех приемов пищи и перекусов. Эти продукты полезны в любом виде, но все же их желательно есть их свежими, термически не обработанные и наоборот, ограничить потребление чрезмерно соленых или сладких, сильно обжаренных, в большом количестве жира. Крайне важно тщательное мытье сырых овощей и фруктов. Не пастеризованный сок употреблять не рекомендуется.

6. Следует есть различные цельные злаки. Разумный выбор злаковых продуктов - с низким содержанием соли и сахара. Необходимо внимательно читать маркировку, продукт должен содержать именно цельные злаки и большое количество пищевых волокон.

7. Высокий уровень прогестерона замедляет моторику кишечника, поэтому возможны запоры. Беременным женщинам, как и не беременным, советуют потреблять 20-35 граммов клетчатки в день, и потреблять ее из пищи, а не добавок.

8. Прекрасно потреблять молочные продукты во время каждого приема пищи в количестве более 500 мл в сутки. Сыр и йогурт могут быть правильным выбором для перекуса. Целесообразно отдавать предпочтение молочным продуктам с низким содержанием жира, но не обезжиренные.

9. Мясо - важно, но следует ограничить переработаны мясные продукты (колбасы, сосиски, паштеты и т.д.).

10. Бобовые, рыба, яйца и орехи - продукты, очень похожи по пищевой ценности к мясу.

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11. Старайтесь есть рыбу минимум 2 раза в неделю. Жирная рыба (анчоусы, семга, форель, сельдь, скумбрия) является одним из лучших источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и имеют низкое содержание ртути. Омега-3 необходимы для формирования нервной системы ребенка и снижают риски преждевременного рождения.

12. В рационе должно быть 1-2 яйца в день после достаточной температурной обработки.

13. Бобовые - хороший источник питательных веществ, белков, клетчатки и аминокислот.

14. Часто встречаются советы о необходимости принимать комплексы витаминов или БАДы. Но важно помнить - избыток витаминов не менее опасен, чем их недостаточность.

Для беременных женщин важно также иметь достаточно витамина D. Он необходим для формирования костей и зубов и участвует в правильном обмене кальция, в работе иммунной и нервной системы. Беременным женщинам рекомендуется гулять каждый день на улице и быть активной. Солнечного света должно быть достаточно для образования витамина D.

Также, беременным очень важно иметь в рационе достаточно железа и цинка.

Супрун написала, что прием витаминов действительно предотвращает рождению детей с очень малым весом. В то же время, если мать хорошо питалась и не было осложнений, дополнительные витамины могут приводить к развитию слишком крупного плода, которого трудно родить без кесарева сечения.

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