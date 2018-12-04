Супрун решила, что котлеты вредны для здоровья

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84235 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103518 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138493 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136394 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132374 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126501 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164601 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Супрун решила, что котлеты вредны для здоровья

Супрун решила, что котлеты вредны для здоровья

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Котлеты, колбаса и сосики, кроме вкусностей, содержат опасные для людей свойства. В частности, красное мясо увеличивает риски возникновения рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты. Об этом на своей Facebook странице написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

Супрун отметила, что несмотря на то, что свинина, говядина и баранина действительно является источником железа, цинка, многих незаменимых аминокислот, а также таурина, карнитина, коньюгованих линолеинових кислот, креатина, и витамина В12, такая пища может нанести серьезный вред здоровью человека.

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"Люди, которые регулярно едят большие порции красного и процесованого мяса, чаще болеют сердечно-сосудистые болезни, рак и преждевременно умирают. Избыток процесованого мяса в рационе увеличивает риски возникновения рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты. Такое мягкие мясо содержит нитрозамины и полициклические ароматические углеводы - вещества, обладающие карциногенным действием", - написала и.о. министра здравоохранения.

Также, она добавила, что когда в рационе слишком много белковой пищи, любого происхождения, в организме становится больше инсулиноподобного фактора роста, который может участвовать в развитии опухолей.

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В частности, чтобы уменьшить риски плохих последствий от употребления мяса, У. Супрун посоветовала полностью отказаться или свести к минимуму употребление процесованих мясных продуктов и обогащать рацион бобовыми и орехами.

Напомним, ранее Супрун информировала общество о том, что за полгода 2018 в Украине острую кишечную инфекцию диагностировали в 47 256 человек.

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