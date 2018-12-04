Супрун решила, что котлеты вредны для здоровья

Супрун отметила, что несмотря на то, что свинина, говядина и баранина действительно является источником железа, цинка, многих незаменимых аминокислот, а также таурина, карнитина, коньюгованих линолеинових кислот, креатина, и витамина В12, такая пища может нанести серьезный вред здоровью человека.



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"Люди, которые регулярно едят большие порции красного и процесованого мяса, чаще болеют сердечно-сосудистые болезни, рак и преждевременно умирают. Избыток процесованого мяса в рационе увеличивает риски возникновения рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты. Такое мягкие мясо содержит нитрозамины и полициклические ароматические углеводы - вещества, обладающие карциногенным действием", - написала и.о. министра здравоохранения.



Также, она добавила, что когда в рационе слишком много белковой пищи, любого происхождения, в организме становится больше инсулиноподобного фактора роста, который может участвовать в развитии опухолей.



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В частности, чтобы уменьшить риски плохих последствий от употребления мяса, У. Супрун посоветовала полностью отказаться или свести к минимуму употребление процесованих мясных продуктов и обогащать рацион бобовыми и орехами.



Напомним, ранее Супрун информировала общество о том, что за полгода 2018 в Украине острую кишечную инфекцию диагностировали в 47 256 человек.