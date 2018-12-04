Супрун вирішила, що котлети шкідливі для здоров'я

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Котлети, ковбаса та сосики, окрім смакоти, містять небезпечні для людей властивості. Зокрема, червоне м'ясо збільшує ризики появи раку товстої кишки, підшлункової залози та простати. Про це на своїй Facebook сторінці написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.

Супрун зазначила, що незважаючи на те, що свинина, яловичина і баранина дійсно є джерелом заліза, цинку, багатьох незамінних амінокислот, а також таурину, карнітину, коньюгованих лінолеїнових кислот, креатину, та вітаміну В12, така їжа може нанести серйозну шкоду здоров’ю людини.

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"Люди, які регулярно їдять великі порції червоного і процесованого м‘яса, частіше хворіють на серцево-судинні хвороби, рак і передчасно помирають. Надлишок процесованого м‘яса в раціоні збільшує ризики появи раку товстої кишки, підшлункової залози та простати. Таке м‘ясо містить нітрозаміни та поліциклічні ароматичні вуглеводи — речовини, що мають карциногенну дію", - написала в.о. міністра охорони здоров’я.

Також, вона додала, що коли в раціоні занадто багато білкової їжі, будь-якого походження, в організмі стає більше інсуліноподібного фактора росту, який може брати участь в розвитку пухлин.

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Зокрема, аби зменшити ризики поганих наслідків від вживання м’яса, У. Супрун порадила повністю відмовитись або мінімізувати вживання процесованих м‘ясних продуктів та збагачувати раціон бобовими і горіхами.

Нагадаємо, раніше Супрун інформувала суспільство про те, що за півроку 2018 в Україні гостру кишкову інфекцію діагностували у 47 256 людей.

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