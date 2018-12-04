Супрун вирішила, що котлети шкідливі для здоров'я

Супрун зазначила, що незважаючи на те, що свинина, яловичина і баранина дійсно є джерелом заліза, цинку, багатьох незамінних амінокислот, а також таурину, карнітину, коньюгованих лінолеїнових кислот, креатину, та вітаміну В12, така їжа може нанести серйозну шкоду здоров’ю людини.



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"Люди, які регулярно їдять великі порції червоного і процесованого м‘яса, частіше хворіють на серцево-судинні хвороби, рак і передчасно помирають. Надлишок процесованого м‘яса в раціоні збільшує ризики появи раку товстої кишки, підшлункової залози та простати. Таке м‘ясо містить нітрозаміни та поліциклічні ароматичні вуглеводи — речовини, що мають карциногенну дію", - написала в.о. міністра охорони здоров’я.



Також, вона додала, що коли в раціоні занадто багато білкової їжі, будь-якого походження, в організмі стає більше інсуліноподібного фактора росту, який може брати участь в розвитку пухлин.



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Зокрема, аби зменшити ризики поганих наслідків від вживання м’яса, У. Супрун порадила повністю відмовитись або мінімізувати вживання процесованих м‘ясних продуктів та збагачувати раціон бобовими і горіхами.



Нагадаємо, раніше Супрун інформувала суспільство про те, що за півроку 2018 в Україні гостру кишкову інфекцію діагностували у 47 256 людей.