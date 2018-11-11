Супрун порадила не смажити на рослинній олії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун рекомендує українцям за можливості уникати вживання рослинної олії і заправляти нею салати. Про це Супрун повідомляє у Facebook, передає УНН.
“Намагайтесь не смажити на рослинній олії. Смаження на рослинній олії не є найздоровішим рішенням. При нагріванні олії можуть ставати шкідливими, і їжа — надто жирною та калорійною. Крім того, під час смаження відбувається так звана реакція Майярда, коли утворюється як коричнева скоринка, так і канцерогенні речовини акриламіди”, — написала Супрун.
“Краще менше смажити, і їсти олію в салаті”, — рекомендує очільниця МОЗ.
Додамо, раніше У.Супрун рекомендувала не відмовлятись від морозива, коли болить горло.
Нагадаємо, раніше Супрун інформувала суспільство про те, що за півроку 2018 в Україні гостру кишкову інфекцію діагностували у 47 256 людей.