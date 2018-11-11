Супрун посоветовала не жарить на растительном масле
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует украинцам по возможности избегать употребления растительного масла и заправлять им салаты. Об этом Супрун сообщает в Facebook, передает УНН.
"Старайтесь не жарить на растительном масле. Жарка на растительном масле не является здоровым решением. При нагревании масла могут становиться вредными, и еда - слишком жирной и калорийной. Кроме того, во время жарки происходит так называемая реакция Майярда, когда образуется как коричневая корочка, так и канцерогенные вещества акриламиды", - написала Супрун.
"Лучше меньше жарить, и есть масло в салате", - рекомендует руководительница МОЗ.
Добавим, ранее У.Супрун рекомендовала не отказываться от мороженого, когда болит горло.
Напомним, ранее Супрун информировала общество о том, что за полгода 2018 в Украине острую кишечную инфекцию диагностировали в 47 256 человек.