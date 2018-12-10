Супрун сравнила йогурт с квашеной капустой
Киев • УНН
УНН. 10 декабря. УНН. Полезные бактерии, которые нужны организму, содержатся не только в йогуртах. Об этом на своей Facebook странице написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.
"Полезные бактерии содержатся не только в йогурте. Обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам", - написала и.о. министра здравоохранения.
"К примеру, кефир, вино, мисо, кимчи - корейский маринованній редис и капуста, квашеная свекла и свекольный квас - это все примеры ферментированных продуктов. Эти продукты, в результате ферментов, выделяют бактерии, приобретают новые свойства", - пояснила Супрун.
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Также она добавила, что после ферментации продуктов появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и даже антидепрессантніми свойствами.
"В ферментированных продуктах появляются пробиотики - живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергиям, колебания веса, склонности к диабету второго типа, и поддерживают здоровый уровень холестерина", - добавила Супрун.
Также Ульяна Супрун отметила, что в холодный период года организму в рационе может не хватать овощей, поэтому попросила не забывать о ферментированых овощах и держать, на всякий случай, небольшую банку бабушкиной квашеной капусты в холодильнике.
Напомним, ранее Супрун решила, что котлеты вредны для здоровья.