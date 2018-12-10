Супрун порівняла йогурт з квашеною капустою
Київ • УНН
УНН. 10 грудня. УНН. Корисні бактерії, які потрібні організму, містяться не тільки в йогуртах. Про це на своїй Facebook сторінці написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.
"Корисні бактерії містяться не тільки в йогурті. Звичайний салат з квашеної капусти може скласти добру конкуренцію усім найкращим йогуртам", - написала в.о. міністра охорони здоров’я.
"До прикладу, кефір, вино, місо, кімчі — корейська маринована редиска і капуста, квашений буряк та буряковий квас — це все приклади ферментованих продуктів. Ці продукти, внаслідок ферментів, що виділяють бактерії, набувають нових властивостей", - пояснила Супрун.
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Також вона додала, що після ферментації продуктів з’являються нові поліфенольні сполуки із антиоксидантними, протизапальними і навіть антидепресантними властивостями.
"У ферментованій їжі є пробіотики — живі мікроорганізми, що відіграють важливу роль у роботі кишківника. Вони виробляють вітаміни, амінокислоти, формують здоровий кишковий імунітет і запобігають алергіям, коливанням ваги, схильності до діабету другого типу, і підтримують здоровий рівень холестерину", - додала Супрун.
Також Уляна Супрун зазначила, що в холодний період року організму в раціоні може не вистачати овочів, тому попросила не забувати про ферментовані овочі і тримати, про всяк випадок, невеличку банку бабусиної квашеної капусти в холодильнику.
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