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Супрун рекомендує не їсти крейду під час вагітності

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України та Центр громадського здоров’я МОЗ України написали рекомендації щодо раціону харчування для дорослого населення і для вагітних жінок. Про це на своїй Facebook сторінці написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.

Супрун рекомендує не їсти крейду під час вагітності

"Щодо прагнення солодкого, це один із гормональних ефектів прогестерону, рівень якого під час вагітності зростає. Тим не менше, надлишку солоної їжі слід уникати, а солодощів краще не їсти аби не набирати вагу. Неїстівних продуктів, як крейда, наприклад, яких подекуди хочеться вагітним, їсти не треба" – написала Супрун.

Супрун наголосила, що їжа має бути різноманітною та збалансованою і виклала на своїй сторінці поради щодо харчування для вагітних. Ось декілька з них:

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1. На початку вагітності раціон може не відрізнятись. В цей час організм жінку потребує дивних смаків, раптом хочеться солодкого, солоного, кислого. У вагітних жінок відбуваються гормональні зміни і поріг чутливості до смаків. В цьому є певний сенс, адже потреби в іонах зростають, а гірка їжа потенційно є небезпечною.

2. Якщо є токсикоз легкого ступеня, з ним можна впоратися за допомогою збалансованої дієти та дробленого харчування: кожні 2-3 години, невеликими порціями, злегка підігрітою їжею, бажано в протертому вигляді.

3. На більш пізніх етапах вагітності — 2 і 3 триместрах, варто поставитися до харчування суворіше. Що більшим стає плід, то вище навантаження на шлунково-кишковий тракт. Тому можуть виникати такі неприємні явища, як печія і закрепи.

4. Важливо максимально обмежити солодощі, продукти, що містять тартразин (пофарбовані газовані та солодкі напої, копченості, пофарбовані креми, жувальні гумки і жувальні цукерки, карамель), консерви, міцний чорний чай і міцну каву.

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5. Фрукти і овочі обов’язкові під час усіх прийомів їжі та перекусів. Ці продукти корисні у будь-якому вигляді, але все ж таки їх бажано їсти їх свіжими, термічно не обробленими та навпаки, обмежити споживання надмірно солоних або солодких, сильно обсмажених, у великій кількості жиру. Вкрай важливе ретельне миття сирих овочів та фруктів. Не пастеризований сік вживати не рекомендується.

6. Слід їсти різноманітні цільні злаки. Розумний вибір злакових продуктів — з низьким вмістом солі та цукру. Необхідно уважно читати маркування, продукт має містити саме цільні злаки та велику кількість харчових волокон.

7. Високий рівень прогестерону сповільнює моторику кишківника, тому можуть виникати закрепи. Вагітним жінкам, як і не вагітним, радять споживати 20-35 грамів клітковини на добу, і споживати її з їжі, а не добавок.

8. Чудово споживати молочні продукти під час кожного прийому їжі у кількості понад 500 мл на добу. Сир та йогурт можуть бути правильним вибором для перекусу. Доцільно віддавати перевагу молочним продуктам з низьким вмістом жиру, але не знежирені.

9. М’ясо — важливо, але слід обмежити перероблені м’ясні продукти (ковбаси, сосиски, паштети тощо).

10. Бобові, риба, яйця та горіхи — продукти, що дуже подібні за харчовою цінністю до м’яса.

11. Намагайтесь їсти рибу щонайменше 2 рази на тиждень. Жирна риба (анчоуси, сьомга, форель, оселедець, скумбрія) є одним з кращих джерел омега-3 поліненасичених жирних кислот та мають низький вміст ртуті. Омега-3 необхідні для формування нервової системи дитини та знижують ризики передчасного народження.

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12. В раціоні має бути 1-2 яйця на день після достатньої температурної обробки.

13. Бобові — хороше джерело поживних речовин, білків, клітковини та амінокислот.

14. Часто зустрічаються поради щодо необхідності приймати комплекси вітамінів чи БАДи. Але важливо пам’ятати — надлишок вітамінів не менш небезпечний, ніж їхня недостатність.

Для вагітних жінок важливо також мати достатньо вітаміну D. Він необхідний для формування кісток і зубів та бере участь у правильному обміні кальцію, в роботі імунної та нервової системи. Вагітним жінкам рекомендовано гуляти щодня на вулиці та бути активною. Сонячного світла має бути достатньо для утворення вітаміну D.

Також, вагітним дуже важливо мати в раціоні достатньо заліза та цинку.

Супрун написала, що прийом вітамінів справді запобігає народженню дітей із надто малою вагою. Водночас, якщо матір добре харчувалася і не було ускладнень, додаткові вітаміни можуть призводити до розвитку надто крупного плода, якого важко народити без кесаревого розтину.

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