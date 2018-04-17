Супрун и Гриневич отправят в отставку, если запустят досрочные выборы - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. И.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и министра образования Лилию Гриневич могут отправить в отставку, если будет найден механизм запуска досрочных парламентских выборов. Об этом корреспонденту УНН сообщил осведомленный источник в Верховной Раде Украины.
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"Сейчас вопрос отставки Супрун временно отложен - если будет найден механизм запуска досрочных выборов, а это все еще рассматривается внутри БПП, то тогда, для поднятия рейтингов, этот вопрос задействуют по полной программе. Кроме того, еще одной кандидатурой на увольнение является министр образования Лилия Гриневич - у нее нет поддержки внутри коалиции, а уволить ее хотят многие", - сообщил источник.
Собеседник УНН добавил, что пока не будет найден механизм запуска досрочных выборов, "скорее всего Супрун трогать не будут".
Ранее Супрун уже комментировала возможность своей отставки.
Напомним, как сообщил источник УНН, отчет правительства перенесли из-за позиции НФ.