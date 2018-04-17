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Супрун і Гриневич відправлять у відставку, якщо запустять дочасні вибори - джерело

Супрун і Гриневич відправлять у відставку, якщо запустять дочасні вибори - джерело

Київ • УНН

 • 16509 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. В.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та міністра освіти Лілію Гриневич можуть відправити у відставку, якщо буде знайдено механізм запуску дочасних парламентських виборів. Про це кореспонденту УНН повідомило обізнане джерело в Верховній Раді України.

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"Наразі питання відставки Супрун тимчасово відкладене – якщо буде знайдено механізм запуску дочасних виборів, а це все ще розглядається всередині БПП, то тоді, для підняття рейтингів, це питання задіють по повній програмі. Крім того, ще одною кандидатурою на звільнення є міністр освіти Лілія Гриневич – у неї немає підтримки всередині коаліції, а звільнити її хочуть багато людей", - повідомило джерело.

Співрозмовник УНН додав, що поки не буде знайдено механізм запуску дочасних виборів, "скоріш за все Супрун чіпати не будуть".

Раніше Супрун уже коментувала можливість своєї відставки.

Нагадаємо, як повідомило джерело УНН, звіт уряду перенесли через позицію НФ.

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