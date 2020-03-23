Соперник "Шахтера" в ЛЕ начал тренировки, несмотря на пандемию коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Несмотря на мировую пандемию коронавируса, немецкий футбольный клуб "Вольфсбург" начал тренировочный процесс, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Сегодня главный тренер Оливер Гласнер будет работать с небольшими группами в шахматном порядке на "Volkswagen Arena", теперь используя исключительно тренажерный зал.
"Текущий статус такой, что матчи чемпионата Германии должны восстановиться 2 апреля. Даже если это кажется нереальным, мы должны принять и приспособиться", - говорится в обращении директора клуба Йорга Шмадтке.
Заметим, что немецкую Бундеслигу приостановили до 2 апреля.
Напомним, что "Вольфсбург" потерпел домашнее поражение от "Шахтера" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.