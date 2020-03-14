Каштру назвав заслуженою перемогу "Шахтаря" над "Вольфсбургом"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Головний тренер “Шахтаря” Луїш Каштру розібрав на частини виступ влансого колективу у гостьовій грі 1/8 фіналу Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.
“Перший тайм був кращим: ми цілковито контролювали гру і могли домогтися більш об’ємного результату. Другий почався не надто добре — суперник зрівняв рахунок. Команда справді відчула цей пропущений гол. Трохи розкоординувалися, однак з невеликими корегуваннями протягом тайму знову взяли гру у свої руки. Зрештою цілком заслужено здобули перемогу, тому задоволені”, — наголосив португалець.
За словами фахівця, даний виграш ще нічого не означає.
“Ми виграли перший матч, але це наразі нічого не означає. Потрібно усвідомлювати, що насправді цього ще замало для того, аби пройти далі. Ми є компетентними, проте й суперник також. Зрештою Бундесліга входить до топових п’яти європейських чемпіонатів. Слід бути обачними. Не вдаватимемося зараз в ейфорію, адже попереду на нас чекає надскладна робота”, — підкреслив коуч.
Нагадаємо, що УЄФА перенесла на невизначений термін проведення Ліги Європи та Ліги чемпіонів.