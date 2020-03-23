Суперник "Шахтаря" по ЛЄ розпочав тренування, попри пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Попри світову пандемію коронавірусу, німецький футбольний клуб "Вольфсбург" розпочав тренувальний процес, передає УНН із посиланням на сайт клубу.
Сьогодні головний тренер Олівер Гласнер буде працювати з невеликими групами в шаховому порядку на "Volkswagen Arena", наразі використовуючи виключно тренажерний зал.
"Поточний статус такий, що матчі чемпіонату Німеччини повинні відновитися 2 квітня. Навіть якщо це здається нереальним, ми повинні прийняти це і пристосуватися", - йдеться у зверненні директора клубу Йорга Шмадтке.
Зауважимо, що німецьку Бундеслігу призупинили до 2 квітня.
Нагадаємо, що "Вольфсбург" зазнав домашньої поразки від "Шахтаря" у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи.