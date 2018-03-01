Соперник "Динамо" по Лиге Европы не сумел выйти в финал Кубка Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. На стадионе “Олимпико” в Риме состоялось второе полуфинального противостояния Кубка Италии между хозяевами поля “Лацио” и “Миланом”, передает корреспондент УНН.
На старте игры “орлы” создали несколько опасностей у ворот гостей. Удар головой Иммобиле потянул из-под перекладины Доннарумма. В следующей атаке Луи Альберто пробивал с острого угла находясь во вратарской зоне — голкипер перевел мяч на угловой.
В середине тайма ошибка на выходе вратаря хозяев Стракоша едва не завершилась пропущенным голом. Голкипер неудачно сыграл при выходе на подаче со штрафного, врезавшись в своего защитника, но “россонери” не воспользовались случаем.
На 56 минуте “Милан” создал острый свой момент — Давид Калабриа вышел один на один с Стракоша, но боснийский кипер совершил сейв. До конца основного времени команды не сумели забить (0:0). Таким образом, встреча продолжилась в дополнительные экстра-тайма, ведь первая игра этих клубов также прошла без голов.
Стопроцентный голевой момент упустил экс-форвард “Днепра” Никола Калинич, который запустил мяч над перекладиной в выгодной позиции за несколько минут до окончания высшего таймов.
Судьба поединка решилась в послематчевой серии пенальти, которая завершилась со счетом 5:4 и принесла путевку в финал “Милан”.
Стоит отметить, что другим финалистом Кубка стал “Ювентус”, который дважды одолел “Аталанту” (1:0, 1:0).
Кроме того добавим, что “Лацио” станет соперником киевского “Динамо” в 1/8 финала Лиги Европы. Матчи пройдут 8 и 15 февраля.