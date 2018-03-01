Суперник "Динамо" по Лізі Європи не зумів вийти у фінал Кубку Італії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. На стадіоні “Олімпіко” в Римі відбулося друге півфінальне протистояння Кубку Італії між господарями поля “Лаціо” та “Міланом”, передає кореспондент УНН.

На старті гри “орли” створили кілька небезпек біля воріт гостей. Удар головою Чіро Іммобіле потягнув з-під поперечини Доннарумма. В наступній атаці Луї Альберто пробивав з гострого кута знаходячись у воротарській зоні — голкіпер перевів м’яч на кутовий.

В середині тайму помилка на виході воротаря господарів Стракоши ледь не завершилася пропущеним голом. Голкіпер невдало зіграв при виході на подачі зі штрафного, врізавшись у свого оборонця, але “россонері” не скористалися нагодою.

На 56 хвилині “Мілан” створив найгостріший свій момент — Давід Калабріа вийшов віч-на-віч зі Стракошою, але боснійський кіпер здійснив сейв. До кінця основного часу команди не зуміли забити (0:0). Таким чином, зустріч продовжилася в додаткові екстра-тайми, адже перша гра цих клубів також пройшла без голів.

Стовідсотковий гольовий момент втратив екс-форвард “Дніпра” Нікола Калініч, який запустив м’яч над поперечиною у вигідній позиції за кілька хвилин до закінчення екстра-таймів.

Доля поєдинку вирішилася в післяматчевій серії пенальті, яка завершилася з рахунком 5:4 і принесла путівку до фіналу “Мілану”.

Варто зазначити, що іншим фіналістом Кубку став “Ювентус”, який двічі здолав “Аталанту” (1:0, 1:0).

Крім того додамо, що “Лаціо” стане суперником київського “Динамо” в 1/8 фіналу Ліги Європи. Матчі пройдуть 8 і 15 лютого.

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