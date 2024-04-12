Сумская область: 112 взрывов прогремели на фоне российских обстрелов, 3 раненых

Террористическая страна продолжает атаковать Сумщину. Поэтому за день было зафиксировано 112 взрывов в разных громадах области. В результате вражеского обстрела 3 человека ранены. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня российские силы совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 112 взрывов. Обстрелам подверглись различные общины, в частности:

Миропольская: рф ударила из минометов (7 взрывов).

Хотинская: российские войска совершили минометный обстрел (2 взрыва).

Свеська: зафиксирован артиллерийский обстрел (1 взрыв), обстрел из РСЗО (3 взрыва).

Николаевская: 2 мины сбросили оккупанты на территорию громады.

Эсманьская: вражеские силы обстреляли дроном - камикадзе (1 взрыв).

Юнаковская: враг ударил из артиллерии (6 взрывов).

Шалигинская: противник нанес артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Белопольская: были минометные обстрелы (20 взрывов).

Путивльская: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.

Сумская: рф нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города Сумы. Три человека получили травмы.

Середино-Будская: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

Великописаревская: вражеские силы осуществили минометный обстрел (4 взрыва), гранатометный обстрел АГС (41 взрыв).

Краснопольская: россияне обстреляли из минометов (8 взрывов).

Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов