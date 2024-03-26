Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bilopilliaBilopillia
sumyСумы
Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  92019 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  88846 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  116566 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  112556 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  141404 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133722 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179173 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166949 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155427 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216095 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Новости по теме
Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

  •  2875 просмотра
Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины

Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины

  •  4552 просмотра
Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"

Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"

  •  7745 просмотра
Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе

Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе

  •  5778 просмотра
Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление

Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление

  •  10448 просмотра
Франция в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц Caesar: что известно

Франция в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц Caesar: что известно

  •  13073 просмотра
Прокуроры начали расследование по уничтожению оккупантами древнего кургана Дед в Мариуполе

Прокуроры начали расследование по уничтожению оккупантами древнего кургана Дед в Мариуполе

  •  13364 просмотра
Евровидение-2024: под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil

Евровидение-2024: под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil

  •  10754 просмотра
Убийство, пытки, вымогательство: бандиты из Коростышева предстанут перед судом

Убийство, пытки, вымогательство: бандиты из Коростышева предстанут перед судом

  •  13565 просмотра
Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ

Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ

  •  15552 просмотра

Популярные

Зеленский уволил Данилова. Новым секретарем СНБО стал Литвиненко

Зеленский уволил Данилова. Новым секретарем СНБО стал Литвиненко

  •  32561 просмотра
кремль пытается придумать связи Украины с ИГИЛ, чтобы переложить на нее ответственность за стрельбу в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

кремль пытается придумать связи Украины с ИГИЛ, чтобы переложить на нее ответственность за стрельбу в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

  •  27972 просмотра
Вражеский обстрел Николаева: повреждены 50 частных домов

Вражеский обстрел Николаева: повреждены 50 частных домов

  •  27365 просмотра
Венгрия хочет решений по украинской пшенице и кукурузе в гарантиях для ЕС - иначе называет решение "неприемлемым"

Венгрия хочет решений по украинской пшенице и кукурузе в гарантиях для ЕС - иначе называет решение "неприемлемым"

  •  29145 просмотра
Семьям подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" следователи рф устроили допрос на территории Таджикистана

Семьям подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" следователи рф устроили допрос на территории Таджикистана

  •  26924 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  444254 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  399840 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  417913 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  438980 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  528148 просмотра

Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

Во вторник российские оккупанты 36 раз обстреляли 10 приграничных населенных пунктов Сумской области, вызвав 181 взрыв.

Война •   •  2875 просмотра
Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины

Парламент Литвы дал разрешение на закупку и передачу Украине беспилотников с китайскими компонентами для поддержки ее борьбы с российской агрессией.

Война •   •  4552 просмотра
Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины

Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"

Предстоящая встреча правительств Польши и Украины в Варшаве 28 марта будет посвящена различным вопросам, включая вооружение, экономические вопросы, сельское хозяйство, военную поддержку, вступление Украины в ЕС, а также решение исторических разногласий между двумя странами.

Война •   •  7745 просмотра
Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"

Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства развенчал негативные мифы о том, что украинский аграрный сектор не имеет экономической основы, отметив способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.

Экономика •   •  5778 просмотра
Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе

Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" оштрафовали на 90 840 гривен за недопуск государственных инспекторов к проверке реконструкции келий Братства.

Общество •   •  10448 просмотра
Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление

Франция в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц Caesar: что известно

Франция вскоре передаст Украине 78 гаубиц Caesar и увеличит поставки боеприпасов, чтобы удовлетворить насущные потребности Киева в борьбе с полномасштабным российским вторжением.

Война •   •  13073 просмотра
Франция в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц Caesar: что известно

Прокуроры начали расследование по уничтожению оккупантами древнего кургана Дед в Мариуполе

Российские войска разрушили древний курган Дед в Мариуполе, исторический памятник, датированный 5 тысячелетием до нашей эры, нарушая законы о защите культурных ценностей во время войны.

Война •   •  13364 просмотра
Прокуроры начали расследование по уничтожению оккупантами древнего кургана Дед в Мариуполе

Евровидение-2024: под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil

Представители Украины alyona alyona &amp; Jerry Heil исполнят песню "Teresa &amp; Maria" под номером 5 в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" 7 мая.

Культура •   •  10754 просмотра
Евровидение-2024: под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil

Убийство, пытки, вымогательство: бандиты из Коростышева предстанут перед судом

Банде грабителей из Коростышева Житомирской области, причастных к убийствам, пыткам, вымогательству и торговле людьми против 22 жертв, полиция предъявила обвинения и передала их дело в суд.

Криминал и ЧП •   •  13565 просмотра
Убийство, пытки, вымогательство: бандиты из Коростышева предстанут перед судом

Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ

Белорусская древесина, находящаяся под санкциями, импортируется в ЕС через Польшу с использованием поддельных документов, утверждающих, что продукция происходит из Казахстана.

политика •   •  15552 просмотра
Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ