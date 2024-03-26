Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

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Во вторник российские оккупанты 36 раз обстреляли 10 приграничных населенных пунктов Сумской области, вызвав 181 взрыв.
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Парламент Литвы дал разрешение на закупку и передачу Украине беспилотников с китайскими компонентами для поддержки ее борьбы с российской агрессией.
Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"
Предстоящая встреча правительств Польши и Украины в Варшаве 28 марта будет посвящена различным вопросам, включая вооружение, экономические вопросы, сельское хозяйство, военную поддержку, вступление Украины в ЕС, а также решение исторических разногласий между двумя странами.
Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства развенчал негативные мифы о том, что украинский аграрный сектор не имеет экономической основы, отметив способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.
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Франция вскоре передаст Украине 78 гаубиц Caesar и увеличит поставки боеприпасов, чтобы удовлетворить насущные потребности Киева в борьбе с полномасштабным российским вторжением.
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Представители Украины alyona alyona & Jerry Heil исполнят песню "Teresa & Maria" под номером 5 в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" 7 мая.
Убийство, пытки, вымогательство: бандиты из Коростышева предстанут перед судом
Банде грабителей из Коростышева Житомирской области, причастных к убийствам, пыткам, вымогательству и торговле людьми против 22 жертв, полиция предъявила обвинения и передала их дело в суд.
Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ
Белорусская древесина, находящаяся под санкциями, импортируется в ЕС через Польшу с использованием поддельных документов, утверждающих, что продукция происходит из Казахстана.