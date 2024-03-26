Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

Российские захватчики 36 раз обстреляли Сумскую область в течение вторника. Под вражеским огнем оказались жители 10 громад расположенных в приграничной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 181 взрыв. Обстрелам подверглись Степановская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Середино-Будская громады. - говорится в сообщении ОВА.

Детали

Миропольскую и Хотинскую громады захватчики атаковали из артиллерии и минометов.

По Великописаревской россияне нанесли ракетный удар с вертолета НАР, а также обстреляли из РСЗО, минометов, артиллерии и ударили FPV-дронами.

Белополье россияне атаковали с вертолета ракетами НАР и обстрелами из танков.

На жителей Степановской ОТГ рашисты сбросили с самолета тактической авиации КАБ. А на жителей Краснополья направили дрон с подвешенным ВОГом и огонь артиллерии.

17 ВОГ оккупанты сбросили и на Юнаковскую громаду. А Путивльскую, Шалигинскую и Середино-Будскую громады россияне атаковали минометами.

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Напомним

Накануне российская армия сбросила три управляемые авиабомбы на объекты гражданской инфраструктуры в Белополье Сумской области, повредив по меньшей мере 10 частных домов и здание внешкольного учебного заведения. В прокуратуре показали последствия этих атак.