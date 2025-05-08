Сумская область: россияне нанесли до 20 ударов КАБами, убили человека и ранили троих
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов погибла жительница Николаевской общины, три человека ранены. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и десятки частных домов в четырех общинах.
Обстрелы российских войск по Сумской области за прошедшие сутки унесли жизни человека, ранены еще трое, по региону враг нанес почти 20 авиаударов КАБами, сообщили в Сумской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.
В результате российских обстрелов территории области в течение суток, к сожалению, есть погибшие и раненые. Погибла жительница Николаевской громады, ранены 3 местных жителя - в Юнаковской, Ворожбянской и Белопольской громадах
В течение суток, с утра 7 мая до утра 8 мая, как указано, российские войска совершили почти 120 обстрелов по 34 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг, по данным ОВА, активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БПЛА: почти 20 ударов КАБов; почти 20 атак FPV-дронами; 30 сбросов ВОГ с БПЛА; более 80 взрывов РСЗО.
Как сообщается, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в четырех громадах, в том числе 10 частных жилых домов.
В Сумах 7 и 8 мая объявлены днями траура из-за атаки рф06.05.25, 20:46 • 7722 просмотра