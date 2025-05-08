Сумщина: росіяни завдали до 20 ударів КАБами, вбили людину та поранили трьох
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів загинула жителька Миколаївської громади, троє людей поранено. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та десятки приватних будинків у чотирьох громадах.
Обстріли російських військ по Сумській області минулої доби забрали життя людини, поранено ще трьох, по регіону ворог завдав майже 20 авіаударів КАБами, повідомили у Сумській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.
Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на жаль, є загиблі і поранені. Загинула жителька Миколаївської громади, поранено 3 місцевих жителів - у Юнаківській, Ворожбянській та Білопільській громадах
Протягом доби, з ранку 7 травня до ранку 8 травня, як вказано, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог, за даними ОВА, активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА: майже 20 ударів КАБів; майже 20 атак FPV-дронами; 30 скидань ВОГ з БпЛА; понад 80 вибухів РСЗВ.
Як повідомляється, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у чотирьох громадах, у тому числі 10 приватних житлових будинків.
У Сумах 7 та 8 травня оголошено днями жалоби через атаку рф06.05.25, 20:46 • 7726 переглядiв