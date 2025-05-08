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8 травня: День пам’яті та примирення
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8 травня: День пам’яті та примирення

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Сумщина: росіяни завдали до 20 ударів КАБами, вбили людину та поранили трьох

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Внаслідок ворожих обстрілів загинула жителька Миколаївської громади, троє людей поранено. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та десятки приватних будинків у чотирьох громадах.

Сумщина: росіяни завдали до 20 ударів КАБами, вбили людину та поранили трьох

Обстріли російських військ по Сумській області минулої доби забрали життя людини, поранено ще трьох, по регіону ворог завдав майже 20 авіаударів КАБами, повідомили у Сумській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на жаль, є загиблі і поранені. Загинула жителька Миколаївської громади, поранено 3 місцевих жителів - у Юнаківській, Ворожбянській та Білопільській громадах

- повідомили в ОВА про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 8 травня.

Протягом доби, з ранку 7 травня до ранку 8 травня, як вказано, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог, за даними ОВА, активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА: майже 20 ударів КАБів; майже 20 атак FPV-дронами; 30 скидань ВОГ з БпЛА; понад 80 вибухів РСЗВ.

Як повідомляється, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у чотирьох громадах, у тому числі 10 приватних житлових будинків.

У Сумах 7 та 8 травня оголошено днями жалоби через атаку рф06.05.25, 20:46 • 7726 переглядiв

Юлія Шрамко

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