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Сумская область: из-за атак рф за день двое раненых, ночью повреждены центр детского творчества и банк

Киев • УНН

 • 4012 просмотра

россияне 35 раз обстреляли приграничные территории Сумской области ночью и утром. В Краснопольской и Юнаковской громадах есть раненые, повреждены здания.

Сумская область: из-за атак рф за день двое раненых, ночью повреждены центр детского творчества и банк

Российские войска 35 раз обстреляли Сумскую область ночью и утром, 123 удара нанесли за минувший день. В двух громадах есть раненые, повреждены здания, сообщили в Сумской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 51 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская громады.

В Краснопольской громаде в результате вражеского удара, как указано, "повреждено здание "Центра детского и юношеского творчества" и банка".

В течение минувшего дня россияне совершили 123 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 228 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская громады.

В Краснопольской громаде в результате вражеского удара ранение получило 1 гражданское лицо. В Юнаковской громаде в результате вражеского обстрела ранено гражданское лицо.

В Сумской области фиксируют увеличение активности диверсионно-разведывательных групп01.04.25, 22:33 • 10715 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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