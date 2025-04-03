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Сумщина: через атаки рф за день двоє поранених, уночі пошкоджено центр дитячої творчості та банк

Київ • УНН

 • 4024 перегляди

росіяни 35 разів обстріляли прикордонні території Сумщини вночі та зранку. У Краснопільській та Юнаківській громадах є поранені, пошкоджено будівлі.

Сумщина: через атаки рф за день двоє поранених, уночі пошкоджено центр дитячої творчості та банк

Російські війська 35 разів обстріляли Сумську область вночі та зранку, 123 удари завдали за минулий день. У двох громадах є поранені, пошкоджено будівлі, повідомили у Сумській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

У Краснопільській громаді внаслідок ворожого удару, як вказано, "пошкоджено будівлю "Центру дитячої та юнацької творчості" та банку".

Протягом минулого дня росіяни здійснили 123 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська громади.

У Краснопільській громаді внаслідок ворожого удару поранення отримала 1 цивільна особа. У Юнаківській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранено цивільну особу.

На Сумщині фіксують збільшення активності диверсійно-розвідувальних груп01.04.25, 22:33 • 10717 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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