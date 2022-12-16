Сумщина уже с электроэнергией – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что вся область уже с электроэнергией, передает УНН.
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"Вся Сумщина с электроэнергией! Спасибо энергетикам! Потребляем экономно! Сейчас это очень важно!" – написал Живицкий.
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Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.