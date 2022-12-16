Сумщина уже с электроэнергией – глава ОВА

Цитата

"Вся Сумщина с электроэнергией! Спасибо энергетикам! Потребляем экономно! Сейчас это очень важно!" – написал Живицкий.

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Дополнение

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.