Сумщина вже з електроенергією - голова ОВА

Цитата

"Уся Сумщина з електроенергією! Дякую енергетикам! Споживаємо економно! Зараз це дуже важливо!" - написав Живицький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Внаслідок ракетної атаки Дніпропетровщина була повністю знеструмлена

Доповнення

Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.

По всій Україні ввели аварійні відключення світла.