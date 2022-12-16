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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20629 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Сумщина вже з електроенергією - голова ОВА

Сумщина вже з електроенергією - голова ОВА

Київ • УНН

 • 531907 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вся область вже з електроенергією, передає УНН.

Цитата

"Уся Сумщина з електроенергією! Дякую енергетикам! Споживаємо економно! Зараз це дуже важливо!" - написав Живицький.

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Доповнення

Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.

По всій Україні ввели аварійні відключення світла.

Українські Національні Новини

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