Сумщина вже з електроенергією - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вся область вже з електроенергією, передає УНН.
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"Уся Сумщина з електроенергією! Дякую енергетикам! Споживаємо економно! Зараз це дуже важливо!" - написав Живицький.
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Доповнення
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.