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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Внаслідок ракетної атаки Дніпропетровщина була повністю знеструмлена

Внаслідок ракетної атаки Дніпропетровщина була повністю знеструмлена

Київ • УНН

 • 669268 перегляди

КИЇВ. 16 декабря. УНН. Дніпропетровська область через ракетні атаки рф була повністю знеструмлена. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"(Дніпропетровська - ред.) бласть була повністю знеструмлена. На зараз вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури", - написав Резніченко.

Додамо

За словами голови ОВА, ранкові удари росіян додали нових проблем нашій енергосистемi.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Надто багато пошкоджень", - зазначив Резніченко.

За його словами, першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні. А вже потім вмикатимуть будинки.

"Робити прогнози поки зарано", - резюмував Резніченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Над Дніпропетровщиною збили 10 російських ракет - ОВА

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