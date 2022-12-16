Внаслідок ракетної атаки Дніпропетровщина була повністю знеструмлена
Київ • УНН
КИЇВ. 16 декабря. УНН. Дніпропетровська область через ракетні атаки рф була повністю знеструмлена. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"(Дніпропетровська - ред.) бласть була повністю знеструмлена. На зараз вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури", - написав Резніченко.
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За словами голови ОВА, ранкові удари росіян додали нових проблем нашій енергосистемi.
"Енергетики роблять усе можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Надто багато пошкоджень", - зазначив Резніченко.
За його словами, першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні. А вже потім вмикатимуть будинки.
"Робити прогнози поки зарано", - резюмував Резніченко.
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