Внаслідок ракетної атаки Дніпропетровщина була повністю знеструмлена

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"(Дніпропетровська - ред.) бласть була повністю знеструмлена. На зараз вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури", - написав Резніченко.

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За словами голови ОВА, ранкові удари росіян додали нових проблем нашій енергосистемi.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Надто багато пошкоджень", - зазначив Резніченко.

За його словами, першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні. А вже потім вмикатимуть будинки.

"Робити прогнози поки зарано", - резюмував Резніченко.

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