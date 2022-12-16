В результате ракетной атаки Днепропетровщина была полностью обесточена
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Днепропетровская область из-за ракетных атак рф была полностью обесточена. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"(Днепропетровская - ред.) бласть была полностью обесточена. В настоящее время восстановленной мощности в сети хватает для минимального заживления критической инфраструктуры", - написал Резниченко.
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По словам главы ОВА, утренние удары россиян добавили новых проблем нашей энергосистеме.
"Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать. Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений", - отметил Резниченко.
По его словам, в первую очередь энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные. А потом будут включать дома.
"Делать прогнозы пока рано", - резюмировал Резниченко.
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