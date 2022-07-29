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Сумская область: утром враг "накрыл" минометным огнем Хотинскую громаду

Киев • УНН

 • 71461 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из миномета обстреляли Хотинскую громаду Сумской области. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

"Ночь в Сумской области была тихой. А утро началось минометным огнем россиян по Хотинской громаде. Почти в восемь утра был первый обстрел, после девяти утра – еще один", – написал Живицкий.

Напомним

С начала июля российские оккупанты совершили с территории рф 47 обстрелов по Черниговской области и 151 – по Сумской.

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