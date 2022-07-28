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З початку липня ворог майже 200 разів обстріляв Сумщину та Чернігівщину

З початку липня ворог майже 200 разів обстріляв Сумщину та Чернігівщину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. З початку липня російські окупанти здійснили з території рф 47 обстрілів по Чернігівській області та 151 – по Сумській. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

"З початку місяця з території російської федерації противником здійснено 198 обстрілів, з них 47 обстрілів Чернігівської області та 151 Сумської області", - розповів Громов.

Деталі

Директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран повідомив, що лише за минулий тиждень прикордонники зафіксували 78 обстрілів Сумщини.

"З 10 квітня, відколи наші підрозділи вийшли на державний кордон, ворог завдав вже понад тисячу обстрілів. При цьому 56 разів застосовував авіацію", – сказав він.

Леонід Баран додав, що ДПСУ продовжує укріплювати ці напрямки та відпрацьовувати всі шляхи взаємодії між підрозділами сил оборони.

Доповнення

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що окупанти обстріляли область ракетами, які запустили з території білорусі.

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