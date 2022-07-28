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С начала июля враг почти 200 раз обстрелял Сумскую и Черниговскую области

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. С начала июля российские оккупанты совершили с территории рф 47 обстрелов по Черниговской области и 151 – по Сумской. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

"С начала месяца с территории российской федерации противником совершено 198 обстрелов, из них 47 обстрелов Черниговской области и 151 Сумской области", – рассказал Громов.

Детали

Директор департамента охраны государственной границы Леонид Баран сообщил, что только за прошлую неделю пограничники зафиксировали 78 обстрелов Сумской области.

"С 10 апреля, как наши подразделения вышли на государственную границу, враг нанес уже более тысячи обстрелов. При этом 56 раз применял авиацию", – сказал он.

Леонид Баран добавил, что ГПСУ продолжает укреплять эти направления и отрабатывать все пути взаимодействия между подразделениями сил обороны.

Дополнение

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты обстреляли область ракетами, которые запустили с территории беларуси.

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