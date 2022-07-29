Сумщина: вранці ворог "накрив" мінометним вогнем Хотінську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Хотінську громаду Сумської області. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок почався мінометним вогнем росіян по Хотінській громаді. Майже о восьмій ранку був перший обстріл, після дев'ятої ранку – ще один", – напиcав Живицький.
Нагадаємо
З початку липня російські окупанти здійснили з території рф 47 обстрілів по Чернігівській області та 151 – по Сумській.