Сумская область: враг за ночь обстрелял из минометов две приграничные громады

Детали

Ночью и утром, как указано, зафиксировано 2 минометных обстрела (3 взрыва). Обстрелам подверглись населенные пункты Миропольской и Новослободской громад:



Новослободская громада: ночью был минометный обстрел (2 взрыва).



Миропольская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).



"Без поражений", - добавили в Сумской ОВА.

Дополнение

За вчерашний день, 11 мая, россияне совершили 17 обстрелов приграничья Сумской области. Зафиксировано более 80 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Эсманской, Юнаковской, Белопольской, Николаевской, Великописаревской громад.

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