Сумская область: враг за ночь обстрелял из минометов две приграничные громады
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Российские войска за ночь обстреляли Миропольскую и Новослободскую громады Сумской области из минометов. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщила Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Ночью и утром, как указано, зафиксировано 2 минометных обстрела (3 взрыва). Обстрелам подверглись населенные пункты Миропольской и Новослободской громад:
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- Новослободская громада: ночью был минометный обстрел (2 взрыва).
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- Миропольская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).
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"Без поражений", - добавили в Сумской ОВА.
Дополнение
За вчерашний день, 11 мая, россияне совершили 17 обстрелов приграничья Сумской области. Зафиксировано более 80 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Эсманской, Юнаковской, Белопольской, Николаевской, Великописаревской громад.
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