Сумщина: ворог за ніч обстріляв з мінометів дві прикордонні громади
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські війська за ніч обстріляли Миропільську та Новослобідську громади Сумської області з мінометів. Обійшлось без потерпілих і руйнувань, повідомила Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Уночі та вранці, як вказано, зафіксовано 2 мінометних обстріли (3 вибухи). Обстрілів зазнали населені пункти Миропільської та Новослобідської громад:
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- Новослобідська громада: вночі був мінометний обстріл (2 вибухи).
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- Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух).
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"Без уражень", - додали в Сумській ОВА.
Доповнення
За вчорашній день, 11 травня, росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумської області. Зафіксовано понад 80 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Юнаківської, Білопільської, Миколаївської, Великописарівської громад.
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