Сумщина: окупанти здійснили 17 обстрілів прикордоння області, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумщини. Внаслідок обстрілу зруйновано міст у одній з прикордонних громад, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано понад 80 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Юнаківської, Білопільської, Миколаївської, Великописарівської громад", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Миколаївській сільській громаді був зафіксований артилерійський обстріл, всього 3 вибухи.
У Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів – 29 вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також був артобстріл – 3 вибухи.
У Білопільській громаді було здійснено мінометний обстріл, загалом 20 вибухів та обстріл з гранатомета – 2 вибухи.
На Есманську громаду окупанти скинули 1 міну.
У Великописарівській громаді було зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з міномету – 6 вибухів.
У Юнаківській громаді відбувся обстріл з РСЗВ, загалом зафіксовано 11 вибухів.
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