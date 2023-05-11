Окупанти за добу завдали по Україні 6 ракетних та 46 авіаційних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Протягом доби окупант завдав 6 ракетних та 46 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема, по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя.
Крім того, зафіксовано 46 авіаційних ударів та 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, додали у Генштабі.
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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 196 920 осіб, 3 740 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.