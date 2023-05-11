Оккупанты за сутки нанесли по Украине 6 ракетных и 46 авиационных ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В течение суток оккупант нанес 6 ракетных и 46 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, в течение этих суток противник нанес 6 ракетных ударов, в частности, по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.
Кроме того, зафиксировано 46 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, добавили в Генштабе.
Ранее
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 196 920 человек, 3 740 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.