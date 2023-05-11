Сумщина: оккупанты совершили 17 обстрелов приграничья области, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты совершили 17 обстрелов приграничья Сумщины. В результате обстрелов разрушен мост в одной из приграничных громад, сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
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"В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано более 80 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Есманской, Юнаковской, Белопольской, Николаевской, Великописаревской общин", - говорится в сообщении.
Детали
В Николаевской сельской громаде был зафиксирован артиллерийский обстрел, всего 3 взрыва.
В Зноб-Новгородской громаде россияне били из минометов – 29 взрывов. В результате обстрела разрушен мост на автодороге местного значения. Повреждены 2 частных жилых дома. Также был артобстрел – 3 взрыва.
В Белопольской громаде был осуществлен минометный обстрел, всего 20 взрывов и обстрел из гранатомета – 2 взрыва.
На Эсманскую громаду оккупанты сбросили 1 мину.
В Великописаревской громаде был зафиксирован артиллерийский обстрел (8 взрывов) и обстрел из миномета – 6 взрывов.
В Юнаковской громаде произошел обстрел из РСЗО, всего зафиксировано 11 взрывов.
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