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Сумщина: оккупанты совершили 17 обстрелов приграничья области, есть разрушения

Сумщина: оккупанты совершили 17 обстрелов приграничья области, есть разрушения

Киев • УНН

 • 699919 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты совершили 17 обстрелов приграничья Сумщины. В результате обстрелов разрушен мост в одной из приграничных громад, сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Цитата

"В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано более 80 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Есманской, Юнаковской, Белопольской, Николаевской, Великописаревской общин", - говорится в сообщении.

Детали

В Николаевской сельской громаде был зафиксирован артиллерийский обстрел, всего 3 взрыва.

В Зноб-Новгородской громаде россияне били из минометов – 29 взрывов. В результате обстрела разрушен мост на автодороге местного значения. Повреждены 2 частных жилых дома. Также был артобстрел – 3 взрыва.

В Белопольской громаде был осуществлен минометный обстрел, всего 20 взрывов и обстрел из гранатомета – 2 взрыва.

На Эсманскую громаду оккупанты сбросили 1 мину.

В Великописаревской громаде был зафиксирован артиллерийский обстрел (8 взрывов) и обстрел из миномета – 6 взрывов.

В Юнаковской громаде произошел обстрел из РСЗО, всего зафиксировано 11 взрывов.

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