Сумщина: враг повысил интенсивность обстрелов отдельных громад Ахтырского района

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"Враг значительно повысил огневое воздействие на территорию отдельных приграничных громад Ахтырского района.

С целью недопущения гибели людей в этих громадах осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности жителей, в том числе перевозки желающих в безопасные места", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в ОВА отмечают, что средствами транспорта эти общины обеспечены. На месте сейчас находятся руководство районной военной администрации, представители полиции.

"Ситуация в области контролируемая", - добавили в ОВА.

Напомним

Сегодня, 22 мая, ночью и утром громады Сумской области враг обстрелял из минометов. Было зафиксировано 12 взрывов.