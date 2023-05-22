Сумщина: враг повысил интенсивность обстрелов отдельных громад Ахтырского района
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. российские оккупанты стали интенсивнее обстреливать приграничные общины Ахтырского района Сумской области. С целью защиты жителей принимаются меры, включая эвакуацию тех, кто желает переселиться в безопасные места. Об этом сообщает Сумская ОГА на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Враг значительно повысил огневое воздействие на территорию отдельных приграничных громад Ахтырского района.
С целью недопущения гибели людей в этих громадах осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности жителей, в том числе перевозки желающих в безопасные места", - говорится в сообщении.
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Также в ОВА отмечают, что средствами транспорта эти общины обеспечены. На месте сейчас находятся руководство районной военной администрации, представители полиции.
"Ситуация в области контролируемая", - добавили в ОВА.
Напомним
Сегодня, 22 мая, ночью и утром громады Сумской области враг обстрелял из минометов. Было зафиксировано 12 взрывов.