Сумщина: ворог підвищив інтенсивність обстрілів окремих громад Охтирського району
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. російські окупанти стали інтенсивніше обстрілювати прикордонні громади Охтирського району, що на Сумщині. З метою захисту жителів вживаються заходи, включаючи евакуацію тих, хто бажає переселитися в безпечні місця. Про це повідомляє Сумська ОВА на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району.
З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення охочих в безпечні місця", - йдеться у повідомленні.
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Також в ОВА зазначають, що засобами транспорту ці громади забезпечені. На місці наразі перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції.
"Ситуація в області контрольована", - додали в ОВА.
Нагадаємо
Сьогодні, 22 травня, уночі та вранці громади Сумської області ворог обстріляв з мінометів. Було зафіксовано 12 вибухів.