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Сумщина: ворог підвищив інтенсивність обстрілів окремих громад Охтирського району

Сумщина: ворог підвищив інтенсивність обстрілів окремих громад Охтирського району

Київ • УНН

 • 628197 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. російські окупанти стали інтенсивніше обстрілювати прикордонні громади Охтирського району, що на Сумщині. З метою захисту жителів вживаються заходи, включаючи евакуацію тих, хто бажає переселитися в безпечні місця. Про це повідомляє Сумська ОВА на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району.

З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення охочих в безпечні місця", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також в ОВА зазначають, що засобами транспорту ці громади забезпечені. На місці наразі перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції.

"Ситуація в області контрольована", - додали в ОВА.

Нагадаємо

Сьогодні, 22 травня, уночі та вранці громади Сумської області ворог обстріляв з мінометів. Було зафіксовано 12 вибухів.

Українські Національні Новини

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