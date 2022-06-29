Сумская область: из-за обстрелов оккупантов два человека погибли, трое - ранены

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Вчера, 28 июня, два человека в Сумской области погибли из-за обстрелов российских оккупантов, еще трое ранены. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

“После десяти утра враг начал дерзко обстреливать Краснопольщину и отдельные населенные пункты Великописаревской общины”, — отметил Живицкий.

Детали

Он добавил, что были авиационные обстрелы. Оккупанты запустили около 20 ракет из вертолетов, которые не пересекали линию государственной границы. Все прилеты — Краснопольская и Миропольская общины.

После одиннадцати утра российские захватчики открыли огонь из реактивных систем залпового огня “Град”, 30 прилетов по Краснопольщине.

В полдень били по селам той же Краснопольской общины, около 50 артиллерийских выстрелов из САУ. Также вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета.

Около четырнадцати часов российские оккупанты снова накрыли из артиллерии Краснопольскую общину, около 30 прилетов.
После восемнадцати часов — еще 40 и еще 12 ударов с реактивных систем залпового огня по разным населенным пунктам общины.

После полудня на одно из сел Великописаревской общины беспилотник сбросил взрывное устройство. После двадцати часов ситуация повторилась.

Цитата

“Я благодарю каждого героя, кто в этих непростых условиях мужественно защищает нашу землю. Каждой семье, потерявшей сегодня свою родную кровиночку — сочувствие и безграничная благодарность. Раненым — быстрого и легкого выздоровления. Уверен, наши врачи сделают все возможное для этого”, — сказал он.

Напомним 

Российские оккупанты обстреляли фосфорными снарядами Юнаковскую общину Сумской области.

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