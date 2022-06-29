Сумская область: из-за обстрелов оккупантов два человека погибли, трое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Вчера, 28 июня, два человека в Сумской области погибли из-за обстрелов российских оккупантов, еще трое ранены. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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“После десяти утра враг начал дерзко обстреливать Краснопольщину и отдельные населенные пункты Великописаревской общины”, — отметил Живицкий.
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Он добавил, что были авиационные обстрелы. Оккупанты запустили около 20 ракет из вертолетов, которые не пересекали линию государственной границы. Все прилеты — Краснопольская и Миропольская общины.
После одиннадцати утра российские захватчики открыли огонь из реактивных систем залпового огня “Град”, 30 прилетов по Краснопольщине.
В полдень били по селам той же Краснопольской общины, около 50 артиллерийских выстрелов из САУ. Также вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета.
Около четырнадцати часов российские оккупанты снова накрыли из артиллерии Краснопольскую общину, около 30 прилетов.
После восемнадцати часов — еще 40 и еще 12 ударов с реактивных систем залпового огня по разным населенным пунктам общины.
После полудня на одно из сел Великописаревской общины беспилотник сбросил взрывное устройство. После двадцати часов ситуация повторилась.
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“Я благодарю каждого героя, кто в этих непростых условиях мужественно защищает нашу землю. Каждой семье, потерявшей сегодня свою родную кровиночку — сочувствие и безграничная благодарность. Раненым — быстрого и легкого выздоровления. Уверен, наши врачи сделают все возможное для этого”, — сказал он.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли фосфорными снарядами Юнаковскую общину Сумской области.