Сумщина: окупанти обстріляли фосфорними снарядами Юнаківську громаду

Деталі

"При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!" – написав Живицький.

Голова ОВА також опублікував відео з одного із сел Юнаківської громади, яке рашисти обстріляли з "Градів".

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Доповнення

Протягом минулої доби російські військові обстріляли чотири райони Сумської області з різних видів зброї. Внаслідок атаки є загиблий.