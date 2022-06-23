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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28823 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73850 перегляди

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Сумщина: окупанти обстріляли фосфорними снарядами Юнаківську громаду

Сумщина: окупанти обстріляли фосфорними снарядами Юнаківську громаду

Київ • УНН

 • 106765 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Російські окупанти обстріляли фосфорними снарядами Юнаківську громаду Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Деталі

"При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!" – написав Живицький.

Голова ОВА також опублікував відео з одного із сел Юнаківської громади, яке рашисти обстріляли з "Градів".

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Доповнення

Протягом минулої доби російські військові обстріляли чотири райони Сумської області з різних видів зброї. Внаслідок атаки є загиблий.

Українські Національні Новини

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