Сумщина: окупанти обстріляли фосфорними снарядами Юнаківську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Російські окупанти обстріляли фосфорними снарядами Юнаківську громаду Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!" – написав Живицький.
Голова ОВА також опублікував відео з одного із сел Юнаківської громади, яке рашисти обстріляли з "Градів".
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Доповнення
Протягом минулої доби російські військові обстріляли чотири райони Сумської області з різних видів зброї. Внаслідок атаки є загиблий.