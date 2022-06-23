Сумская область: оккупанты обстреляли фосфорными снарядами Юнаковскую общину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Российские оккупанты обстреляли фосфорными снарядами Юнаковскую общину Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"При обстреле Юнаковской общины россияне применили фосфорные снаряды!" – написал Живицкий.
Глава ОВА также опубликовал видео из одного из сел Юнаковской общины, которое рашисты обстреляли из "Градов".
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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За прошедшие сутки российские военные обстреляли четыре района Сумской области из разных видов оружия. В результате атаки есть погибший.