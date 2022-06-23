На Сумщині за добу зафіксували під сотню ворожих артилерійських прильотів, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Протягом минулої доби російські військовослужбовці обстріляли чотири райони Сумської області з різних видів зброї. Внаслідок атаки є загиблий. Про це повідомляється у зведенні з ОДА за добу, передає УНН.
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«Сумщина: протягом минулої доби росіяни обстріляли чотири райони області з різних видів зброї. Під сотню артилерійських прильотів з російської сторони. Один чоловік загинув внаслідок скидання боєприпасу з ворожого безпілотника», - ідеться в повідомленні.
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В ОДА додають, що внаслідок артобстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура селищ Сумського та Конотопського районів, зокрема будинки місцевих жителів, Атинський психоневрологічний інтернат, водонапірна башта, електромережі, фермерське господарство. Також поранення отримали тварини.
Нагадаємо
На території Охтирського району Сумської області, на ворожій міні підірвався автомобіль поліцейських, які патрулювали територію. При цьому в ОДА зазначають, що "п'ятеро людей травмовані та один загинув внаслідок підірвання на міні поліцейських під час патрулювання Охтирського району".
Вночі та зранку 22 червня ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади.