Сумщина: вночі та зранку було 20 ворожих "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Вночі та зранку ворог здійснював обстріли по Сумській області, зафіксовано 20 “прильотів”. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади. 20 приходів. Жертв та руйнувань, попередньо, немає", - написав Живицький у Telegram.
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При цьому він уточнив, що внаслідок вчорашніх обстрілів Краснопільської громади "поранено шестеро людей".
Прикордонники водночас зазначили, що вчора ворог обстріляв Сумську область з мінометів. "Учора, у другій половині дня, ворог обстріляв прикордоння Сумщини з мінометів 120 мм. Вогонь вівся з російських населених пунктів демидівка та пороз. Всього зафіксовано понад 40 вибухів на території Краснопільської громади", - повідомили у ДПСУ у Facebook.
Ще один мінометний обстріл з росії по околиці прикордонного села у Шосткинському районі прикордонники зафіксували сьогодні вночі.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли Краснопільську громаду в Сумській області.