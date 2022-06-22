Сумщина: ночью и утром было 20 вражеских "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Ночью и утром враг совершал обстрелы по Сумской области, зафиксировано 20 “прилетов”. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманьскую и Новослободскую громады. 20 приходов. Жертв и разрушений предварительно нет", - написал Живицкий в Telegram.
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При этом он уточнил, что в результате вчерашних обстрелов Краснопольской громады "ранены шесть человек".
Пограничники в то же время отметили, что вчера враг обстрелял Сумскую область из минометов. "Вчера, во второй половине дня, враг обстрелял пограничье Сумской области из минометов 120 мм. Огонь велся из российских населенных пунктов демидовка и пороз. Всего зафиксировано более 40 взрывов на территории Краснопольской громады", - сообщили в ГПСУ в Facebook.
Еще один минометный обстрел из россии по окраине пограничного села в Шосткинском районе пограничники зафиксировали сегодня ночью.
Напомним
Оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области.