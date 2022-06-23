В Сумской области за сутки зафиксировали под сотню вражеских артиллерийских прилетов, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. За прошедшие сутки российские военнослужащие обстреляли четыре района Сумской области из разных видов оружия. В результате атаки есть погибший. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки, передает УНН.
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«Сумская область: за прошедшие сутки россияне обстреляли четыре района области из разных видов оружия. Под сотню артиллерийских прилетов с российской стороны. Один мужчина погиб в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотника», - говорится в сообщении.
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В ОГА добавляют, что в результате артобстрелов повреждена гражданская инфраструктура поселков Сумского и Конотопского районов, в том числе дома местных жителей, Атынский психоневрологический интернат, водонапорная башня, электросети, фермерское хозяйство. Также ранения получили животные.
Напомним
На территории Ахтырского района Сумской области, на вражеской мине подорвался автомобиль полицейских, патрулировавших территорию. При этом в ОГА отмечают, что "пять человек травмированы и один погиб в результате подрыва на мине полицейских во время патрулирования Ахтырского района".
Ночью и утром 22 июня враг обстреливал из минометов Эсманьскую и Новослободскую громады.