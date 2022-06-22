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У Сумській області на ворожій міні підірвався автомобіль поліцейських, які патрулювали територію

У Сумській області на ворожій міні підірвався автомобіль поліцейських, які патрулювали територію

Київ • УНН

 • 100967 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. На території Охтирського району, на ворожій міні підірвався автомобіль поліцейських, які патрулювали територію. Двоє поранених. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Цитата

“Майже о 21, на території Охтирського району, на ворожій міні підірвалася автівка поліцейських, які патрулювали територію. Двоє поранених”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Живицький також наголосив, що протягом дня окупанти обстрілювали область з різних видів зброї, всього понад 80 прильотів з артилерії.

“Близько 9 ранку росіяни зі своєї сторони відкрили вогонь з автоматів у сторону території Юнаківської громади. В той же час, з 9 до 10 ранку, був обстріл Білопільської громади. Вороги обстріляли села Старі Вирки та Атинське. Знову пошкодили приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну башню”, — повідомив голова ОВА.

Потрощена сільськогосподарська техніка, поранено дві тварини. Серед людей ніхто не постраждав.

“Опівдні ворог з мінометів обстріляв Глухівську громаду. О 14:30 на Великописарівську громаду з безпілотника росіяни скинули вибуховий пристрій. Одразу за цим відкрили мінометний вогонь. Загинула людина. Близько 15 години ворог відкрив вогонь з мінометів та автоматичної зброї. Били по Хотінській громаді. Близько 16:30 по цій же території почався обстріл з реактивної артилерії”, — зазначив Живицький.

Голова ОВА додав, що після 17 години окупанти відкрили вогонь з реактивної артилерії по території Шалигинської громади. 30 прильотів. Жертв та руйнувань немає.

Близько 18 ворожий безпілотник скинув вибухівку на територію Глухівської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Краснопільську громаду в Сумській області.

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