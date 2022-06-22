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В Сумской области на вражеской мине подорвался автомобиль полицейских, патрулировавших территорию

Киев • УНН

 • 100967 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. На территории Ахтырского района, на вражеской мине подорвался автомобиль полицейских, патрулировавших территорию. Двое раненых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Цитата

“Почти в 21, на территории Ахтырского района, на вражеской мине подорвалась машина полицейских, патрулировавших территорию. Двое раненых”, — говорится в сообщении.

Детали

Живицкий также подчеркнул, что в течение дня оккупанты обстреливали область из различных видов оружия, всего более 80 прилетов из артиллерии.

“Около 9 утра россияне со своей стороны открыли огонь из автоматов в сторону территории Юнаковской общины. В то же время, с 9 до 10 утра, был обстрел Белопольской общины. Враги обстреляли села Старые Вирки и Атинское. Снова повредили помещение Атинского психоневрологического интерната, местную ферму, водонапорную башню”, — сообщил председатель ОВА.

Уничтожена сельскохозяйственная техника, ранены двое животных. Среди людей никто не пострадал.

“В полдень враг из минометов обстрелял Глуховскую общину. В 14:30 на Великописаревскую общину из беспилотника россияне сбросили взрывное устройство. Сразу за этим открыли минометный огонь. Погиб человек. Около 15 часов враг открыл огонь из минометов и автоматического оружия. Били по Хотинскому обществу. Около 16:30 по этой же территории начался обстрел из реактивной артиллерии”, — отметил Живицкий.

Председатель ОВА добавил, что после 17 часов оккупанты открыли огонь из реактивной артиллерии по территории Шалыгинской общины. 30 прилетов. Жертв и разрушений нет.

Около 18 вражеский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию Глуховской общины. Пострадавших нет.

Напомним

Оккупанты обстреляли Краснопольскую общину в Сумской области.

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