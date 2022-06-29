Сумщина: через обстріли окупантів двоє людей загинули, троє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Вчора, 28 червня, двоє людей у Сумській області загинули через обстріли російських окупантів, ще троє осіб поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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“Після десятої ранку ворог почав зухвало обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської громади”, — зазначив Живицький.
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Він додав, що були авіаційні обстріли. Окупанти запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Усі прильоти — Краснопільська та Миропільська громади.
Після одинадцятої ранку російські загарбники відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню “Град”, 30 прильотів по Краснопільщині.
З опівдня били по селам тієї ж Краснопільської громади, близько 50 артилерійських пострілів із САУ. Також вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету.
Близько чотирнадцятої години російські окупанти знову накрили з артилерії Краснопільську громаду, близько 30 прильотів.
Після вісімнадцятої години — ще 40 та ще 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різним населеним пунктам громади.
Після опівдня на одне із сел Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій. Після двадцятої години ситуація повторилася.
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“Я дякую кожному герою, хто у цих непростих умовах мужньо захищає нашу землю. Кожній родині, що втратила сьогодні свою рідну кровиночку — співчуття і безмежна подяка. Пораненим — швидкого і легкого одужання. Впевнений, наші лікарі зроблять все можливе для цього”, — сказав він.
Нагадаємо
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