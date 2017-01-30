Сумчанина, который облил жену химическим веществом, осудили
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Сумской области к 8 годам лишения свободы осужден мужчина, который облил жену химическим веществом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Так, 25 января 2016 года около 15:00 преступник пришел к дому по месту проживания своей 29-летней жены с заранее подготовленными для совершения преступления палкой и емкостью с токсичным химическим веществом. Мужчина подошел к кровати, на которой спала жена, и умышленно нанес ей удар палкой по голове, а затем облил химическим веществом. Потерпевшая попыталась убежать, однако преступник догнал ее возле входной двери дома и нанес еще несколько ударов ногами в область головы. Когда женщина потеряла сознание, мужчина решил, что она умерла и покинул дом, прихватив с собой орудие совершения преступления.
В результате вышеуказанных противоправных действий потерпевшей причинены телесные повреждения в виде химических ожогов І – III степени до 40% поверхности тела, открытой черепно-мозговой травмы, раны головы. В больнице женщина провела около двух месяцев.
Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.15 п.4 ч.2 ст.115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.