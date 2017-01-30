Сумчанина, який облив дружину хімічною речовиною, засудили
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Сумщині до восьми років позбавлення волі засуджено чоловіка, який облив дружину хімічною речовиною. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Так, 25 січня 2016 року близько 15:00 злочинець прийшов до будинку за місцем проживання своєї 29-річної дружини із заздалегідь підготовленим для вчинення злочину палицею і ємністю із токсичною хімічною речовиною. Чоловік підійшов до ліжка, на якому спала дружина, та умисно наніс їй удар палицею по голові, а потім облив хімічною речовиною. Потерпіла спробувала втекти, однак правопорушник наздогнав її біля вхідних дверей будинку та наніс ще декілька ударів ногами в область голови. Коли жінка втратила свідомість, чоловік вирішив, що вона померла і залишив будинок, прихопивши із собою знаряддя вчинення злочину.
У результаті вищевказаних протиправних дій потерпілій спричинені тілесні ушкодження у вигляді хімічних опіків І – ІІІ ступеня до 40 % поверхні тіла, відкрита черепно-мозкова травма, забійні рани голови. У лікарні жінка провела близько двох місяців.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.15 п.4 ч.2 ст.115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України, йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення свободи.